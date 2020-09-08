Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 202.472.625
Alkim Kimya 195.871.
08.09.2020 13:47 | Son Güncelleme: 08.09.2020 13:51
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|202.472.625
|Alkim Kimya
|195.871.544
|Emlak Konut GMYO
|187.635.858
|Kardemir (D)
|179.489.666
|Aselsan
|153.207.287
|Garanti Bankası
|152.598.436
|Petkim
|147.259.720
|Zorlu Enerji
|140.548.591
|Şişe Cam
|132.547.653
|Tüpraş
|114.557.530
|İş Fin.Kir.
|106.406.041
|Ereğli Demir Çelik
|104.122.503
|Sasa Polyester
|103.781.925
|Türkiye Sigorta
|103.034.271
|Odaş Elektrik
|102.807.630
|Tekfen Holding
|98.937.623
|Akbank
|77.916.514
|Pegasus
|71.964.195
|Eczacıbaşı İlaç
|63.146.445
|İş Bankası (C)
|59.799.438
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA