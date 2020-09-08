Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 202.472.625
Alkim Kimya 195.871.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
08.09.2020 13:47 | Son Güncelleme: 08.09.2020 13:51

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 202.472.625
Alkim Kimya 195.871.544
Emlak Konut GMYO 187.635.858
Kardemir (D) 179.489.666
Aselsan 153.207.287
Garanti Bankası 152.598.436
Petkim 147.259.720
Zorlu Enerji 140.548.591
Şişe Cam 132.547.653
Tüpraş 114.557.530
İş Fin.Kir. 106.406.041
Ereğli Demir Çelik 104.122.503
Sasa Polyester 103.781.925
Türkiye Sigorta 103.034.271
Odaş Elektrik 102.807.630
Tekfen Holding 98.937.623
Akbank 77.916.514
Pegasus 71.964.195
Eczacıbaşı İlaç 63.146.445
İş Bankası (C) 59.799.438

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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