Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi

Türk Hava Yolları 202.472.625

Alkim Kimya 195.871.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 202.472.625 Alkim Kimya 195.871.544 Emlak Konut GMYO 187.635.858 Kardemir (D) 179.489.666 Aselsan 153.207.287 Garanti Bankası 152.598.436 Petkim 147.259.720 Zorlu Enerji 140.548.591 Şişe Cam 132.547.653 Tüpraş 114.557.530 İş Fin.Kir. 106.406.041 Ereğli Demir Çelik 104.122.503 Sasa Polyester 103.781.925 Türkiye Sigorta 103.034.271 Odaş Elektrik 102.807.630 Tekfen Holding 98.937.623 Akbank 77.916.514 Pegasus 71.964.195 Eczacıbaşı İlaç 63.146.445 İş Bankası (C) 59.799.438 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA