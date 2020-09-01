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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 242.204.848
Şişe Cam 218.804.294
Kardemir (D) 217.573.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
01.09.2020 13:25 | Son Güncelleme: 01.09.2020 13:25

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 242.204.848
Şişe Cam 218.804.294
Kardemir (D) 217.573.292
Emlak Konut GMYO 185.333.814
Petkim 180.860.804
Türk Hava Yolları 169.816.382
İş Bankası (C) 155.262.753
ASELSAN 146.705.040
Akbank 132.497.458
Tüpraş 129.779.179
Zorlu Enerji 122.721.811
Kerevitaş Gıda 121.319.020
Sasa Polyester 117.542.199
Ereğli Demir Çelik 116.676.800
Türkiye Sigorta 114.120.013
Çemtaş 111.249.671
Eczacıbaşı İlaç 108.430.549
Bim Mağazalar 105.432.068
İpek Doğal Enerji 98.496.379
Halkbank 87.946.059
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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