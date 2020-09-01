Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 242.204.848
Şişe Cam 218.804.294
Kardemir (D) 217.573.
01.09.2020 13:25 | Son Güncelleme: 01.09.2020 13:25
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|242.204.848
|Şişe Cam
|218.804.294
|Kardemir (D)
|217.573.292
|Emlak Konut GMYO
|185.333.814
|Petkim
|180.860.804
|Türk Hava Yolları
|169.816.382
|İş Bankası (C)
|155.262.753
|ASELSAN
|146.705.040
|Akbank
|132.497.458
|Tüpraş
|129.779.179
|Zorlu Enerji
|122.721.811
|Kerevitaş Gıda
|121.319.020
|Sasa Polyester
|117.542.199
|Ereğli Demir Çelik
|116.676.800
|Türkiye Sigorta
|114.120.013
|Çemtaş
|111.249.671
|Eczacıbaşı İlaç
|108.430.549
|Bim Mağazalar
|105.432.068
|İpek Doğal Enerji
|98.496.379
|Halkbank
|87.946.059
Kaynak: AA