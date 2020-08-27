Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Güneş Sigorta 427.853.114
Garanti Bankası 326.723.088
Tüpraş 275.713.
27.08.2020 13:35 | Son Güncelleme: 27.08.2020 13:35
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Güneş Sigorta
|427.853.114
|Garanti Bankası
|326.723.088
|Tüpraş
|275.713.780
|Şişe Cam
|257.072.619
|Sasa Polyester
|252.545.982
|Petkim
|207.468.822
|Pegasus
|189.136.684
|Türk Hava Yolları
|161.290.157
|Yapı ve Kredi Bankası
|157.050.127
|Şekerbank
|128.239.717
|ASELSAN
|125.137.680
|Emlak Konut GMYO
|125.124.374
|Akbank
|112.031.184
|Zorlu Enerji
|107.202.313
|Bim Mağazalar
|104.358.612
|Türk Telekom
|92.386.295
|İş Finansal Kiralama
|92.006.904
|Kardemir (D)
|90.830.745
|Torunlar GMYO
|87.303.993
|Eczacıbaşı İlaç
|85.076.457
Kaynak: AA