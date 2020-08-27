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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Güneş Sigorta 427.853.114
Garanti Bankası 326.723.088
Tüpraş 275.713.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
27.08.2020 13:35 | Son Güncelleme: 27.08.2020 13:35

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Güneş Sigorta 427.853.114
Garanti Bankası 326.723.088
Tüpraş 275.713.780
Şişe Cam 257.072.619
Sasa Polyester 252.545.982
Petkim 207.468.822
Pegasus 189.136.684
Türk Hava Yolları 161.290.157
Yapı ve Kredi Bankası 157.050.127
Şekerbank 128.239.717
ASELSAN 125.137.680
Emlak Konut GMYO 125.124.374
Akbank 112.031.184
Zorlu Enerji 107.202.313
Bim Mağazalar 104.358.612
Türk Telekom 92.386.295
İş Finansal Kiralama 92.006.904
Kardemir (D) 90.830.745
Torunlar GMYO 87.303.993
Eczacıbaşı İlaç 85.076.457
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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