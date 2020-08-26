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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 683.032.232
Sasa Polyester 530.728.208
Garanti Bankası 345.692.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
26.08.2020 13:23 | Son Güncelleme: 26.08.2020 13:26

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 683.032.232
Sasa Polyester 530.728.208
Garanti Bankası 345.692.518
Güneş Sigorta 318.306.902
Petkim 281.220.727
ASELSAN 259.439.650
Kardemir (D) 229.884.554
Türk Hava Yolları 211.108.136
Trakya Cam 207.952.852
Emlak Konut GMYO 199.347.561
Akbank 187.306.947
Tüpraş 183.087.594
Yapı ve Kredi Bankası 172.286.418
Bim Mağazalar 135.132.453
İş Finansal Kiralama 113.270.525
Vakıflar Bankası 104.678.696
İş Bankası (C) 101.814.510
Koza Madencilik 84.021.599
İpek Doğal Enerji 83.469.695
Tekfen Holding 81.936.984
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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