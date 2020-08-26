Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Şişe Cam 683.032.232

Sasa Polyester 530.728.208

Garanti Bankası 345.692.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 683.032.232 Sasa Polyester 530.728.208 Garanti Bankası 345.692.518 Güneş Sigorta 318.306.902 Petkim 281.220.727 ASELSAN 259.439.650 Kardemir (D) 229.884.554 Türk Hava Yolları 211.108.136 Trakya Cam 207.952.852 Emlak Konut GMYO 199.347.561 Akbank 187.306.947 Tüpraş 183.087.594 Yapı ve Kredi Bankası 172.286.418 Bim Mağazalar 135.132.453 İş Finansal Kiralama 113.270.525 Vakıflar Bankası 104.678.696 İş Bankası (C) 101.814.510 Koza Madencilik 84.021.599 İpek Doğal Enerji 83.469.695 Tekfen Holding 81.936.984 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA