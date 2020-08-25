Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Türk Hava Yolları 675.773.895

Petkim 669.551.490

Sasa Polyester 456.522.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 675.773.895 Petkim 669.551.490 Sasa Polyester 456.522.901 Güneş Sigorta 383.793.628 Garanti Bankası 284.391.906 Tüpraş 282.020.422 Emlak Konut GMYO 204.848.678 ASELSAN 186.908.005 Pegasus 184.719.029 Şişe Cam 181.160.918 Tekfen Holding 155.892.716 İş Finansal Kiralama 143.318.431 Akbank 139.457.861 Koç Holding 123.197.668 Yapı ve Kredi Bankası 122.728.257 Kardemir (D) 112.143.611 Zorlu Enerji 103.030.610 Ereğli Demir Çelik 101.123.306 Vakıflar Bankası 87.413.833 Migros Ticaret 86.672.408 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA