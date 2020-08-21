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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Petkim 2.067.478.853
Tüpraş 1.745.005.641
Garanti Bankası 461.750.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
21.08.2020 13:31 | Son Güncelleme: 21.08.2020 13:46

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Petkim 2.067.478.853
Tüpraş 1.745.005.641
Garanti Bankası 461.750.924
Şişe Cam 373.829.067
Tekfen Holding 347.144.556
Zorlu Enerji 335.189.584
Akbank 253.273.875
Emlak Konut GMYO 248.034.855
Yapı ve Kredi Bankası 233.263.238
Vakıflar Bankası 227.163.124
İpek Doğal Enerji 209.170.706
Sasa Polyester 199.574.145
Koç Holding 188.031.299
Türk Hava Yolları 180.889.074
Şekerbank 177.062.672
Aselsan 174.107.960
Kardemir (D) 171.343.845
Halkbank 145.534.252
İş Finansal Kiralama 137.532.807
Güneş Sigorta 122.855.282
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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