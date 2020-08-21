Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Petkim 2.067.478.853

Tüpraş 1.745.005.641

Garanti Bankası 461.750.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Petkim 2.067.478.853 Tüpraş 1.745.005.641 Garanti Bankası 461.750.924 Şişe Cam 373.829.067 Tekfen Holding 347.144.556 Zorlu Enerji 335.189.584 Akbank 253.273.875 Emlak Konut GMYO 248.034.855 Yapı ve Kredi Bankası 233.263.238 Vakıflar Bankası 227.163.124 İpek Doğal Enerji 209.170.706 Sasa Polyester 199.574.145 Koç Holding 188.031.299 Türk Hava Yolları 180.889.074 Şekerbank 177.062.672 Aselsan 174.107.960 Kardemir (D) 171.343.845 Halkbank 145.534.252 İş Finansal Kiralama 137.532.807 Güneş Sigorta 122.855.282 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA