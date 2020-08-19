Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 539.838.108
Şişe Cam 535.889.340
Emlak Konut GMYO 486.796.
19.08.2020 13:41 | Son Güncelleme: 19.08.2020 13:44
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|539.838.108
|Şişe Cam
|535.889.340
|Emlak Konut GMYO
|486.796.594
|ASELSAN
|462.682.011
|Güneş Sigorta
|420.960.887
|Bim Mağazalar
|318.007.303
|Sasa Polyester
|222.339.002
|Akbank
|216.486.582
|Yapı ve Kredi Bankası
|133.731.110
|Trakya Cam
|128.444.308
|Türk Telekom
|120.204.900
|Kardemir (D)
|119.976.553
|Türk Hava Yolları
|108.459.170
|Vakıflar Bankası
|106.954.354
|Koç Holding
|98.951.037
|Tüpraş
|88.689.508
|İş Bankası (C)
|80.738.454
|Petkim
|80.508.063
|Şekerbank
|79.133.193
|Ereğli Demir Çelik
|74.572.067
Kaynak: AA