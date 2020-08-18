Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Garanti Bankası 541.966.868

ASELSAN 321.030.496

Güneş Sigorta 281.155.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 541.966.868 ASELSAN 321.030.496 Güneş Sigorta 281.155.555 Türk Hava Yolları 249.330.610 Kardemir (D) 208.030.963 Akbank 193.551.589 Tüpraş 180.127.768 Türk Telekom 171.533.312 Emlak Konut GMYO 169.982.738 Şişe Cam 166.382.596 Koç Holding 118.288.115 Petkim 107.065.275 Bim Mağazalar 98.431.439 Pegasus 84.970.630 Turkcell 80.441.933 İpek Doğal Enerji 77.310.667 Yapı ve Kredi Bankası 75.576.963 Vakıflar Bankası 72.788.744 Koza Madencilik 72.782.876 İş Bankası (C) 72.509.911 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA