Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 418.192.280
Kardemir (D) 328.055.431
Petkim 273.783.
17.08.2020 13:25 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:25
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|418.192.280
|Kardemir (D)
|328.055.431
|Petkim
|273.783.975
|Garanti Bankası
|191.242.254
|ASELSAN
|191.071.966
|Şişe Cam
|170.707.735
|Tüpraş
|167.926.948
|Güneş Sigorta
|149.135.351
|Türk Hava Yolları
|142.663.870
|Karsan Otomotiv
|130.203.636
|Akbank
|116.402.255
|Türk Telekom
|82.535.855
|Zorlu Enerji
|81.948.385
|Yapı ve Kredi Bankası
|81.603.760
|Netaş Telekomünikasyon
|80.949.697
|Deva Holding
|79.989.262
|Turkcell
|75.697.656
|Aksa Enerji
|73.541.880
|T.S.K.B.
|65.464.166
|Torunlar GMYO
|64.521.704
Kaynak: AA