Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Tüpraş 576.842.935

Kardemir (D) 421.770.902

Türk Hava Yolları 405.615.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Tüpraş 576.842.935 Kardemir (D) 421.770.902 Türk Hava Yolları 405.615.116 ASELSAN 360.411.359 Garanti Bankası 357.792.017 Şişe Cam 332.753.627 Emlak Konut GMYO 306.907.164 Karsan Otomotiv 282.485.595 Güneş Sigorta 274.419.233 Türk Telekom 254.490.246 Akbank 242.973.319 Turkcell 222.106.736 Yapı ve Kredi Bankası 155.514.327 Pegasus 148.275.257 Odaş Elektrik 138.347.187 Trakya Cam 129.465.997 Tekfen Holding 128.278.055 Eczacıbaşı İlaç 121.974.045 Şekerbank 115.293.258 Koç Holding 115.207.053 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA