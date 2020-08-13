Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Tüpraş 576.842.935
Kardemir (D) 421.770.902
Türk Hava Yolları 405.615.
13.08.2020 13:31 | Son Güncelleme: 13.08.2020 13:43
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Tüpraş
|576.842.935
|Kardemir (D)
|421.770.902
|Türk Hava Yolları
|405.615.116
|ASELSAN
|360.411.359
|Garanti Bankası
|357.792.017
|Şişe Cam
|332.753.627
|Emlak Konut GMYO
|306.907.164
|Karsan Otomotiv
|282.485.595
|Güneş Sigorta
|274.419.233
|Türk Telekom
|254.490.246
|Akbank
|242.973.319
|Turkcell
|222.106.736
|Yapı ve Kredi Bankası
|155.514.327
|Pegasus
|148.275.257
|Odaş Elektrik
|138.347.187
|Trakya Cam
|129.465.997
|Tekfen Holding
|128.278.055
|Eczacıbaşı İlaç
|121.974.045
|Şekerbank
|115.293.258
|Koç Holding
|115.207.053
Kaynak: AA