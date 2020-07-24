Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 1.092.765.964
ASELSAN 1.091.001.160
Emlak Konut GMYO 593.003.
24.07.2020 13:25 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:28
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|1.092.765.964
|ASELSAN
|1.091.001.160
|Emlak Konut GMYO
|593.003.927
|Trakya Cam
|352.603.052
|Soda Sanayii
|332.765.794
|Alkim Kimya
|273.399.797
|Arçelik
|189.635.156
|Karsan Otomotiv
|165.097.516
|Garanti Bankası
|162.892.200
|İş Finansal Kiralama
|156.430.087
|Türk Hava Yolları
|146.153.283
|Ege Endüstri
|126.173.675
|Odaş Elektrik
|125.152.105
|Kardemir (D)
|109.965.663
|TAV Havalimanları
|108.106.396
|Yapı ve Kredi Bankası
|105.982.050
|Turkcell
|95.757.561
|Petkim
|85.980.019
|Tüpraş
|82.042.830
|Sasa Polyester
|81.576.997
Kaynak: AA