Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Şişe Cam 1.092.765.964

ASELSAN 1.091.001.160

Emlak Konut GMYO 593.003.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 1.092.765.964 ASELSAN 1.091.001.160 Emlak Konut GMYO 593.003.927 Trakya Cam 352.603.052 Soda Sanayii 332.765.794 Alkim Kimya 273.399.797 Arçelik 189.635.156 Karsan Otomotiv 165.097.516 Garanti Bankası 162.892.200 İş Finansal Kiralama 156.430.087 Türk Hava Yolları 146.153.283 Ege Endüstri 126.173.675 Odaş Elektrik 125.152.105 Kardemir (D) 109.965.663 TAV Havalimanları 108.106.396 Yapı ve Kredi Bankası 105.982.050 Turkcell 95.757.561 Petkim 85.980.019 Tüpraş 82.042.830 Sasa Polyester 81.576.997 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA