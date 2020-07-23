Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

ASELSAN 893.663.651

İş Finansal Kiralama 637.395.610

Emlak Konut GMYO 518.515.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 893.663.651 İş Finansal Kiralama 637.395.610 Emlak Konut GMYO 518.515.102 Alkim Kimya 300.039.241 Zorlu Enerji 291.080.810 Odaş Elektrik 259.729.334 Kardemir (D) 254.760.309 Garanti Bankası 233.802.984 Şişe Cam 173.034.037 Sasa Polyester 164.481.731 GSD Holding 151.580.830 Halkbank 146.429.660 Global Yatırım Holding 143.431.058 Turkcell 139.102.733 Tüpraş 125.132.405 Torunlar GMYO 122.186.401 Türk Hava Yolları 118.689.699 Çemtaş 113.911.085 Yapı ve Kredi Bankası 104.385.278 Bim Mağazalar 104.063.729 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA