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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 893.663.651
İş Finansal Kiralama 637.395.610
Emlak Konut GMYO 518.515.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
23.07.2020 13:29 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:29

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 893.663.651
İş Finansal Kiralama 637.395.610
Emlak Konut GMYO 518.515.102
Alkim Kimya 300.039.241
Zorlu Enerji 291.080.810
Odaş Elektrik 259.729.334
Kardemir (D) 254.760.309
Garanti Bankası 233.802.984
Şişe Cam 173.034.037
Sasa Polyester 164.481.731
GSD Holding 151.580.830
Halkbank 146.429.660
Global Yatırım Holding 143.431.058
Turkcell 139.102.733
Tüpraş 125.132.405
Torunlar GMYO 122.186.401
Türk Hava Yolları 118.689.699
Çemtaş 113.911.085
Yapı ve Kredi Bankası 104.385.278
Bim Mağazalar 104.063.729
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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