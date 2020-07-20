Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Güneş Sigorta 523.266.139

ASELSAN 500.369.591

Torunlar GMYO 347.532.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Güneş Sigorta 523.266.139 ASELSAN 500.369.591 Torunlar GMYO 347.532.138 Sasa Polyester 342.996.688 Şişe Cam 312.848.194 Emlak Konut GMYO 310.347.728 Trakya Cam 284.897.857 Global Yatırım Holding 276.013.867 Garanti Bankası 201.596.644 İş Finansal Kiralama 193.724.101 Kardemir (D) 163.555.935 İpek Doğal Enerji 163.350.059 Halkbank 157.286.482 Vakıflar Bankası 143.339.058 Türk Hava Yolları 140.876.689 Koza Madencilik 127.901.696 Yapı ve Kredi Bankası 103.460.880 Karsan Otomotiv 101.889.950 Akbank 94.638.977 Zorlu Enerji 92.450.838 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA