Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi

Sasa Polyester 917.402.870

Emlak Konut GMYO 415.864.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Sasa Polyester 917.402.870 Emlak Konut GMYO 415.864.416 Güneş Sigorta 326.678.680 İpek Doğal Enerji 313.078.151 Koza Madencilik 285.453.387 Aselsan 279.212.793 Garanti Bankası 264.727.761 İş Fin.Kir. 241.643.777 Türk Hava Yolları 208.498.971 Torunlar GMYO 204.569.806 Odaş Elektrik 191.589.714 Ereğli Demir Çelik 190.773.692 Trakya Cam 148.553.299 Yapı ve Kredi Bank. 144.580.428 Şişe Cam 144.485.574 Koza Altın 132.347.999 Akbank 128.963.897 T.S.K.B. 110.648.323 Kerevitaş Gıda 110.031.351 Vakıflar Bankası 104.596.496 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA