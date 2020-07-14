Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi

Emlak Konut GMYO 795.005.738

Odaş Elektrik 416.200.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 795.005.738 Odaş Elektrik 416.200.912 Garanti Bankası 361.920.157 Zorlu Enerji 358.871.030 Türk Hava Yolları 356.972.473 Ereğli Demir Çelik 298.906.446 Şekerbank 293.312.786 Şişe Cam 252.851.659 Sasa Polyester 230.211.568 Albaraka Türk 223.949.846 Güneş Sigorta 218.299.704 Kardemir (D) 218.177.695 Yapı ve Kredi Bank. 205.165.533 Petkim 204.517.672 Karsan Otomotiv 183.970.412 Oyak Çimento 167.088.740 Trakya Cam 153.308.412 Vakıflar Bankası 144.731.393 Tekfen Holding 128.023.425 Torunlar GMYO 126.821.185 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA