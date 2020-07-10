Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi

Trakya Cam 713.777.047

Emlak Konut GMYO 690.311.732

Şişe Cam 588.725.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Trakya Cam 713.777.047 Emlak Konut GMYO 690.311.732 Şişe Cam 588.725.401 Türk Hava Yolları 544.483.686 Garanti Bankası 538.680.655 Karsan Otomotiv 402.378.415 Zorlu Enerji 401.324.152 Aselsan 362.515.545 Odaş Elektrik 357.156.492 Kardemir (D) 351.388.453 Ereğli Demir Çelik 342.917.252 Tekfen Holding 318.590.357 Vakıflar Bankası 273.975.425 Petkim 259.971.793 T. Halk Bankası 243.434.192 Tüpraş 196.997.871 Akbank 185.752.623 Soda Sanayii 170.767.616 Sasa Polyester 167.043.435 Yapı ve Kredi Bank. 163.657.842 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA