Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 2.315.599.815
Odaş Elektrik 1.293.630.
07.07.2020 14:33 | Son Güncelleme: 07.07.2020 14:36
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|2.315.599.815
|Odaş Elektrik
|1.293.630.293
|Garanti Bankası
|898.702.977
|Tekfen Holding
|790.153.603
|Tüpraş
|658.882.489
|Karsan Otomotiv
|578.834.488
|Akbank
|559.391.821
|Kardemir (D)
|551.224.991
|Türk Hava Yolları
|550.792.250
|Zorlu Enerji
|475.105.228
|Doğan Holding
|471.812.230
|İş Fin.Kir.
|445.199.699
|Şekerbank
|424.322.882
|Aselsan
|421.590.052
|Eczacıbaşı İlaç
|395.240.201
|Turkcell
|362.727.287
|Güneş Sigorta
|358.817.174
|Petkim
|341.311.134
|Albaraka Türk
|333.178.115
|İş GMYO
|316.493.657
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA