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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 2.315.599.815
Odaş Elektrik 1.293.630.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
07.07.2020 14:33 | Son Güncelleme: 07.07.2020 14:36

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 2.315.599.815
Odaş Elektrik 1.293.630.293
Garanti Bankası 898.702.977
Tekfen Holding 790.153.603
Tüpraş 658.882.489
Karsan Otomotiv 578.834.488
Akbank 559.391.821
Kardemir (D) 551.224.991
Türk Hava Yolları 550.792.250
Zorlu Enerji 475.105.228
Doğan Holding 471.812.230
İş Fin.Kir. 445.199.699
Şekerbank 424.322.882
Aselsan 421.590.052
Eczacıbaşı İlaç 395.240.201
Turkcell 362.727.287
Güneş Sigorta 358.817.174
Petkim 341.311.134
Albaraka Türk 333.178.115
İş GMYO 316.493.657

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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