Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi

Emlak Konut GMYO 2.315.599.815

Odaş Elektrik 1.293.630.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 2.315.599.815 Odaş Elektrik 1.293.630.293 Garanti Bankası 898.702.977 Tekfen Holding 790.153.603 Tüpraş 658.882.489 Karsan Otomotiv 578.834.488 Akbank 559.391.821 Kardemir (D) 551.224.991 Türk Hava Yolları 550.792.250 Zorlu Enerji 475.105.228 Doğan Holding 471.812.230 İş Fin.Kir. 445.199.699 Şekerbank 424.322.882 Aselsan 421.590.052 Eczacıbaşı İlaç 395.240.201 Turkcell 362.727.287 Güneş Sigorta 358.817.174 Petkim 341.311.134 Albaraka Türk 333.178.115 İş GMYO 316.493.657 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA