Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Karsan Otomotiv 608.152.409
Odaş Elektrik 545.560.186
Türk Hava Yolları 503.
03.07.2020 14:27 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:30
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Karsan Otomotiv
|608.152.409
|Odaş Elektrik
|545.560.186
|Türk Hava Yolları
|503.523.801
|Kardemir (D)
|462.558.283
|Garanti Bankası
|455.564.795
|Albaraka Türk
|375.926.954
|Emlak Konut GMYO
|333.396.760
|Ereğli Demir Çelik
|316.317.237
|İş Finansal Kiralama
|286.418.525
|Akbank
|285.591.801
|ASELSAN
|282.080.716
|Bizim Mağazaları
|282.022.328
|Şekerbank
|262.109.061
|Tekfen Holding
|258.658.487
|Bim Mağazalar
|244.824.109
|Güneş Sigorta
|237.213.464
|Şişe Cam
|206.560.538
|Vakıflar Bankası
|206.450.847
|Eczacıbaşı İlaç
|200.373.781
|Petkim
|191.552.986
Kaynak: AA