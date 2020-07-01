Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Kardemir (D) 1.204.192.585

ASELSAN 988.169.370

Türk Hava Yolları 798.826.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Kardemir (D) 1.204.192.585 ASELSAN 988.169.370 Türk Hava Yolları 798.826.357 Garanti Bankası 771.515.762 Odaş Elektrik 724.940.660 Emlak Konut GMYO 685.718.569 Akbank 503.344.518 Halkbank 466.519.828 Karsan Otomotiv 420.563.570 Doğan Holding 418.219.100 Vakıflar Bankası 309.182.514 Yapı ve Kredi Bankası 296.040.280 Şekerbank 289.018.966 Tüpraş 281.091.901 Sasa Polyester 274.631.155 Ereğli Demir Çelik 271.870.619 Arçelik 241.288.001 Oyak Çimento 233.610.779 İş GMYO 230.385.394 Koza Madencilik 218.167.612 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA