Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kardemir (D) 1.395.623.111
Garanti Bankası 673.209.980
Karsan Otomotiv 622.
30.06.2020 14:21 | Son Güncelleme: 30.06.2020 14:21
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|1.395.623.111
|Garanti Bankası
|673.209.980
|Karsan Otomotiv
|622.132.876
|ASELSAN
|537.520.071
|Emlak Konut GMYO
|484.135.914
|İş Finansal Kiralama
|448.763.221
|Odaş Elektrik
|425.816.967
|Akbank
|387.866.778
|Şekerbank
|351.264.675
|Halkbank
|305.718.656
|Ereğli Demir Çelik
|253.960.546
|Türk Hava Yolları
|253.171.094
|Vakıflar Bankası
|251.945.297
|Arçelik
|189.549.435
|T.S.K.B.
|175.822.274
|Petkim
|175.256.550
|Yapı ve Kredi Bankası
|163.897.354
|Tüpraş
|160.900.251
|Zorlu Enerji
|141.057.535
|Bim Mağazalar
|139.336.944
Kaynak: AA