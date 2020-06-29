Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Odaş Elektrik 792.290.371

Garanti Bankası 647.451.337

Emlak Konut GMYO 453.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Odaş Elektrik 792.290.371 Garanti Bankası 647.451.337 Emlak Konut GMYO 453.882.428 Halkbank 403.404.164 Zorlu Enerji 324.360.433 İş Finansal Kiralama 300.200.827 Akbank 246.122.983 Vakıflar Bankası 233.673.764 Karsan Otomotiv 230.752.691 Kardemir (D) 215.862.402 Arçelik 212.873.845 ASELSAN 200.710.831 Türk Hava Yolları 188.227.486 Tekfen Holding 174.698.459 Yapı ve Kredi Bankası 161.728.766 Koza Madencilik 153.578.826 Petkim 141.311.274 Turkcell 113.353.595 Tüpraş 107.078.326 Anadolu Efes 104.831.137 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA