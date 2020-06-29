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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Odaş Elektrik 792.290.371
Garanti Bankası 647.451.337
Emlak Konut GMYO 453.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
29.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:26

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Odaş Elektrik 792.290.371
Garanti Bankası 647.451.337
Emlak Konut GMYO 453.882.428
Halkbank 403.404.164
Zorlu Enerji 324.360.433
İş Finansal Kiralama 300.200.827
Akbank 246.122.983
Vakıflar Bankası 233.673.764
Karsan Otomotiv 230.752.691
Kardemir (D) 215.862.402
Arçelik 212.873.845
ASELSAN 200.710.831
Türk Hava Yolları 188.227.486
Tekfen Holding 174.698.459
Yapı ve Kredi Bankası 161.728.766
Koza Madencilik 153.578.826
Petkim 141.311.274
Turkcell 113.353.595
Tüpraş 107.078.326
Anadolu Efes 104.831.137
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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