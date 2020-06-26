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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
İş Finansal Kiralama 745.758.582
Kardemir (D) 487.166.101
Karsan Otomotiv 471.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
26.06.2020 14:27 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:38

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
İş Finansal Kiralama 745.758.582
Kardemir (D) 487.166.101
Karsan Otomotiv 471.999.110
Odaş Elektrik 327.135.149
Petkim 317.324.743
Garanti Bankası 296.298.494
Vakıflar Bankası 266.615.382
Türk Hava Yolları 256.042.713
Tekfen Holding 212.795.518
Akbank 207.092.836
Halkbank 203.279.062
Aselsan 196.705.935
Gübre Fabrikaları 183.483.023
Emlak Konut GMYO 167.557.868
MLP Sağlık 151.771.500
Güneş Sigorta 148.316.065
Arçelik 139.978.690
Turkcell 136.561.472
Zorlu Enerji 128.694.258
Ereğli Demir Çelik 125.128.612
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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