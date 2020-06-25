Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Güneş Sigorta 888.040.755

Kardemir (D) 615.149.632

Garanti Bankası 605.024.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Güneş Sigorta 888.040.755 Kardemir (D) 615.149.632 Garanti Bankası 605.024.326 Halkbank 561.486.943 ASELSAN 471.754.706 Vakıflar Bankası 458.749.872 Akbank 386.857.220 Emlak Konut GMYO 356.609.282 Türk Hava Yolları 345.819.271 Tekfen Holding 341.191.100 Petkim 268.938.729 Ereğli Demir Çelik 262.103.510 Karsan Otomotiv 262.015.534 Odaş Elektrik 230.958.376 Bim Mağazalar 218.422.661 Turkcell 201.027.001 Şişe Cam 188.515.115 Bizim Mağazaları 175.961.069 Yapı ve Kredi Bankası 174.960.851 Tüpraş 161.782.897 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA