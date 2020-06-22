Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Garanti Bankası 1.634.064.726

Vakıflar Bankası 1.348.672.869

Halkbank 961.701.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.634.064.726 Vakıflar Bankası 1.348.672.869 Halkbank 961.701.410 Türk Hava Yolları 928.795.563 Akbank 781.850.783 ASELSAN 556.203.107 Kardemir (D) 526.529.993 Emlak Konut GMYO 508.118.691 Turkcell 481.099.756 Tüpraş 452.252.839 Yapı ve Kredi Bankası 407.962.792 Petkim 344.912.116 İş Bankası (C) 332.695.201 Tekfen Holding 284.054.370 Şişe Cam 266.153.563 Karsan Otomotiv 246.123.831 Ereğli Demir Çelik 234.658.254 Gübre Fabrikaları 199.752.674 Odaş Elektrik 174.101.825 Arçelik 170.125.152 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA