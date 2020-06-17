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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Eczacıbaşı İlaç 812.101.997
ASELSAN 480.600.782
Garanti Bankası 474.390.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
17.06.2020 14:33 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:37

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Eczacıbaşı İlaç 812.101.997
ASELSAN 480.600.782
Garanti Bankası 474.390.867
Güneş Sigorta 326.205.509
Odaş Elektrik 307.508.066
Türk Hava Yolları 279.912.883
Emlak Konut GMYO 266.239.197
Deva Holding 265.265.774
Torunlar GMYO 258.227.307
Petkim 251.211.967
Karsan Otomotiv 228.498.936
Akbank 180.730.460
Yapı ve Kredi Bankası 170.210.609
MLP Sağlık 166.437.245
Selçuk Ecza Deposu 161.470.046
Turkcell 161.409.970
Albaraka Türk 155.144.932
Vestel 148.845.604
Anadolu Efes 144.914.329
İş Finansal Kiralama 142.395.600
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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