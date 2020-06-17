Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Eczacıbaşı İlaç 812.101.997

ASELSAN 480.600.782

Garanti Bankası 474.390.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Eczacıbaşı İlaç 812.101.997 ASELSAN 480.600.782 Garanti Bankası 474.390.867 Güneş Sigorta 326.205.509 Odaş Elektrik 307.508.066 Türk Hava Yolları 279.912.883 Emlak Konut GMYO 266.239.197 Deva Holding 265.265.774 Torunlar GMYO 258.227.307 Petkim 251.211.967 Karsan Otomotiv 228.498.936 Akbank 180.730.460 Yapı ve Kredi Bankası 170.210.609 MLP Sağlık 166.437.245 Selçuk Ecza Deposu 161.470.046 Turkcell 161.409.970 Albaraka Türk 155.144.932 Vestel 148.845.604 Anadolu Efes 144.914.329 İş Finansal Kiralama 142.395.600 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA