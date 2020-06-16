Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

ASELSAN 768.077.581

Garanti Bankası 584.942.641

Emlak Konut GMYO 511.370.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 768.077.581 Garanti Bankası 584.942.641 Emlak Konut GMYO 511.370.518 Karsan Otomotiv 435.162.570 Odaş Elektrik 363.263.253 İş Finansal Kiralama 331.724.328 Türk Hava Yolları 284.478.846 Petkim 237.011.684 Tekfen Holding 228.853.189 Akbank 207.843.328 Torunlar GMYO 195.574.510 Sasa Polyester 183.153.479 Vakıflar Bankası 177.765.678 Güneş Sigorta 169.031.665 Yapı ve Kredi Bankası 153.229.232 Arçelik 151.221.522 Turkcell 146.917.834 Kardemir (D) 146.569.001 İş Bankası (C) 133.670.521 Tüpraş 132.974.074 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA