Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Emlak Konut GMYO 929.326.671

ASELSAN 588.321.494

Petkim 491.317.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 929.326.671 ASELSAN 588.321.494 Petkim 491.317.567 Garanti Bankası 430.159.812 Kardemir (D) 348.143.010 Sasa Polyester 308.848.914 Odaş Elektrik 290.921.480 Türk Hava Yolları 258.769.269 Güneş Sigorta 254.553.660 Tekfen Holding 244.345.424 Şok Marketler 204.931.436 Akbank 181.914.803 Torunlar GMYO 160.914.177 Ereğli Demir Çelik 153.475.723 Yapı ve Kredi Bankası 150.280.776 Koza Madencilik 131.418.810 T.S.K.B. 131.337.463 Koza Altın 128.808.253 Tüpraş 128.752.959 Bizim Mağazaları 128.574.666 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA