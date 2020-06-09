Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 666.833.097
Emlak Konut GMYO 646.343.
09.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:22
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|666.833.097
|Emlak Konut GMYO
|646.343.038
|Türk Hava Yolları
|354.613.809
|ASELSAN
|276.282.859
|Akbank
|211.402.807
|Petkim
|207.886.674
|Yapı ve Kredi Bankası
|197.738.543
|Karsan Otomotiv
|191.008.872
|Bizim Mağazaları
|187.654.517
|Tüpraş
|181.446.634
|Kardemir (D)
|148.190.482
|İpek Doğal Enerji
|147.817.638
|Pegasus
|145.617.776
|Halkbank
|142.286.506
|Vakıflar Bankası
|139.627.369
|Arçelik
|122.912.243
|Güneş Sigorta
|118.101.533
|Bim Mağazalar
|115.035.345
|Ereğli Demir Çelik
|107.818.807
|Gübre Fabrikaları
|101.333.848
Kaynak: AA