Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Garanti Bankası 666.833.097

Emlak Konut GMYO 646.343.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 666.833.097 Emlak Konut GMYO 646.343.038 Türk Hava Yolları 354.613.809 ASELSAN 276.282.859 Akbank 211.402.807 Petkim 207.886.674 Yapı ve Kredi Bankası 197.738.543 Karsan Otomotiv 191.008.872 Bizim Mağazaları 187.654.517 Tüpraş 181.446.634 Kardemir (D) 148.190.482 İpek Doğal Enerji 147.817.638 Pegasus 145.617.776 Halkbank 142.286.506 Vakıflar Bankası 139.627.369 Arçelik 122.912.243 Güneş Sigorta 118.101.533 Bim Mağazalar 115.035.345 Ereğli Demir Çelik 107.818.807 Gübre Fabrikaları 101.333.848 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA