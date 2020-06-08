Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Garanti Bankası 792.763.083

Emlak Konut GMYO 573.046.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 792.763.083 Emlak Konut GMYO 573.046.053 Türk Hava Yolları 418.659.128 ASELSAN 363.614.417 Tüpraş 292.147.995 Petkim 246.302.653 Akbank 242.802.588 Ereğli Demir Çelik 154.444.031 Arçelik 151.524.140 Vakıflar Bankası 144.343.698 Halkbank 139.248.490 Tekfen Holding 125.201.985 İş Bankası (C) 123.730.309 Bim Mağazalar 120.495.768 Yapı ve Kredi Bankası 118.823.807 Bizim Mağazaları 114.659.646 Güneş Sigorta 110.250.063 Kardemir (D) 103.142.764 Koç Holding 95.247.449 Eczacıbaşı İlaç 87.528.611 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA