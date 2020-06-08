Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 792.763.083
Emlak Konut GMYO 573.046.
08.06.2020 14:23 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:23
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|792.763.083
|Emlak Konut GMYO
|573.046.053
|Türk Hava Yolları
|418.659.128
|ASELSAN
|363.614.417
|Tüpraş
|292.147.995
|Petkim
|246.302.653
|Akbank
|242.802.588
|Ereğli Demir Çelik
|154.444.031
|Arçelik
|151.524.140
|Vakıflar Bankası
|144.343.698
|Halkbank
|139.248.490
|Tekfen Holding
|125.201.985
|İş Bankası (C)
|123.730.309
|Bim Mağazalar
|120.495.768
|Yapı ve Kredi Bankası
|118.823.807
|Bizim Mağazaları
|114.659.646
|Güneş Sigorta
|110.250.063
|Kardemir (D)
|103.142.764
|Koç Holding
|95.247.449
|Eczacıbaşı İlaç
|87.528.611
Kaynak: AA