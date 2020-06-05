Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Türk Hava Yolları 562.053.949

Tüpraş 338.359.964

Garanti Bankası 325.808.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 562.053.949 Tüpraş 338.359.964 Garanti Bankası 325.808.438 Petkim 298.618.018 Bim Mağazalar 231.646.480 ASELSAN 229.426.430 Ereğli Demir Çelik 212.750.835 MLP Sağlık 172.789.732 Turkcell 161.338.140 Emlak Konut GMYO 134.781.549 Akbank 130.261.161 Gübre Fabrikaları 121.330.915 Pegasus 97.643.919 Halkbank 97.575.261 Vakıflar Bankası 91.709.254 Türk Telekom 91.125.170 Karsan Otomotiv 89.294.935 Odaş Elektrik 87.333.039 Koç Holding 85.987.844 Tekfen Holding 80.826.796 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA