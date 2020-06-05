Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 562.053.949
Tüpraş 338.359.964
Garanti Bankası 325.808.
05.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:19
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|562.053.949
|Tüpraş
|338.359.964
|Garanti Bankası
|325.808.438
|Petkim
|298.618.018
|Bim Mağazalar
|231.646.480
|ASELSAN
|229.426.430
|Ereğli Demir Çelik
|212.750.835
|MLP Sağlık
|172.789.732
|Turkcell
|161.338.140
|Emlak Konut GMYO
|134.781.549
|Akbank
|130.261.161
|Gübre Fabrikaları
|121.330.915
|Pegasus
|97.643.919
|Halkbank
|97.575.261
|Vakıflar Bankası
|91.709.254
|Türk Telekom
|91.125.170
|Karsan Otomotiv
|89.294.935
|Odaş Elektrik
|87.333.039
|Koç Holding
|85.987.844
|Tekfen Holding
|80.826.796
Kaynak: AA