Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları656.444.477ASELSAN635.628.872Garanti Bankası541.298.438Petkim526.940.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 656.444.477 ASELSAN 635.628.872 Garanti Bankası 541.298.438 Petkim 526.940.812 Emlak Konut GMYO 373.317.153 Torunlar GMYO 314.838.362 Ereğli Demir Çelik 236.187.834 Gübre Fabrikaları 233.836.405 Halkbank 229.168.464 Pegasus 211.544.571 Tüpraş 207.898.598 Vakıflar Bankası 203.032.038 Akbank 195.527.880 Anadolu Efes 188.766.885 Kardemir (D) 185.910.232 Bim Mağazalar 144.812.316 T.S.K.B. 132.861.186 Yapı ve Kredi Bankası 131.703.170 Şekerbank 129.023.630 Odaş Elektrik 124.103.030 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA