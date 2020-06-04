Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları656.444.477ASELSAN635.628.872Garanti Bankası541.298.438Petkim526.940.
04.06.2020 14:21 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:21
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|656.444.477
|ASELSAN
|635.628.872
|Garanti Bankası
|541.298.438
|Petkim
|526.940.812
|Emlak Konut GMYO
|373.317.153
|Torunlar GMYO
|314.838.362
|Ereğli Demir Çelik
|236.187.834
|Gübre Fabrikaları
|233.836.405
|Halkbank
|229.168.464
|Pegasus
|211.544.571
|Tüpraş
|207.898.598
|Vakıflar Bankası
|203.032.038
|Akbank
|195.527.880
|Anadolu Efes
|188.766.885
|Kardemir (D)
|185.910.232
|Bim Mağazalar
|144.812.316
|T.S.K.B.
|132.861.186
|Yapı ve Kredi Bankası
|131.703.170
|Şekerbank
|129.023.630
|Odaş Elektrik
|124.103.030
Kaynak: AA