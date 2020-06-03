Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Garanti Bankası 1.057.929.943

ASELSAN 680.583.288

Emlak Konut GMYO 429.333.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.057.929.943 ASELSAN 680.583.288 Emlak Konut GMYO 429.333.085 Türk Hava Yolları 419.907.776 Akbank 336.927.569 Eczacıbaşı İlaç 283.855.044 Ereğli Demir Çelik 276.189.813 Güneş Sigorta 252.372.273 Vakıflar Bankası 229.157.342 Anadolu Efes 226.294.483 Tekfen Holding 225.979.474 Tüpraş 207.896.812 Yapı ve Kredi Bankası 199.524.117 Petkim 188.655.791 İş Bankası (C) 145.829.377 Karsan Otomotiv 145.177.937 İş Finansal Kiralama 143.105.653 Gübre Fabrikaları 142.050.878 Halkbank 129.295.689 Arçelik 116.906.704 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA