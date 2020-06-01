Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

ASELSAN 701.660.720

Türk Hava Yolları 563.782.099

Garanti Bankası 538.570.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 701.660.720 Türk Hava Yolları 563.782.099 Garanti Bankası 538.570.098 Emlak Konut GMYO 448.485.740 Güneş Sigorta 379.551.322 Yapı ve Kredi Bankası 250.236.560 Pegasus 245.531.208 Tüpraş 243.220.721 Akbank 236.644.998 Eczacıbaşı İlaç 227.065.389 Kardemir (D) 223.477.212 Bim Mağazalar 221.775.342 Sasa Polyester 193.422.604 Arçelik 191.349.414 Vakıflar Bankası 190.578.455 Petkim 157.005.101 Halkbank 154.608.441 Odaş Elektrik 146.824.546 İş GMYO 114.021.798 Halk GMYO 112.425.895 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA