Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.266.994.448
Garanti Bankası 1.583.190.998
Pegasus 824.702.
28.05.2020 14:21 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:21
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.266.994.448
|Garanti Bankası
|1.583.190.998
|Pegasus
|824.702.788
|ASELSAN
|473.909.126
|Tüpraş
|438.328.024
|Akbank
|435.609.174
|TAV Havalimanları
|342.886.393
|Ereğli Demir Çelik
|264.458.531
|Yapı ve Kredi Bankası
|256.643.527
|Vakıflar Bankası
|245.368.626
|İpek Doğal Enerji
|235.586.915
|Emlak Konut GMYO
|209.362.302
|Kardemir (D)
|200.032.931
|İş Bankası (C)
|197.399.412
|Koza Madencilik
|172.877.338
|Gübre Fabrikaları
|170.541.637
|Koç Holding
|153.376.407
|Arçelik
|147.101.639
|Anadolu Efes
|142.053.433
|Doğan Holding
|139.694.547
Kaynak: AA