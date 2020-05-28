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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.266.994.448
Garanti Bankası 1.583.190.998
Pegasus 824.702.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
28.05.2020 14:21 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:21

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.266.994.448
Garanti Bankası 1.583.190.998
Pegasus 824.702.788
ASELSAN 473.909.126
Tüpraş 438.328.024
Akbank 435.609.174
TAV Havalimanları 342.886.393
Ereğli Demir Çelik 264.458.531
Yapı ve Kredi Bankası 256.643.527
Vakıflar Bankası 245.368.626
İpek Doğal Enerji 235.586.915
Emlak Konut GMYO 209.362.302
Kardemir (D) 200.032.931
İş Bankası (C) 197.399.412
Koza Madencilik 172.877.338
Gübre Fabrikaları 170.541.637
Koç Holding 153.376.407
Arçelik 147.101.639
Anadolu Efes 142.053.433
Doğan Holding 139.694.547
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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