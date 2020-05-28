Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Türk Hava Yolları 2.266.994.448

Garanti Bankası 1.583.190.998

Pegasus 824.702.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.266.994.448 Garanti Bankası 1.583.190.998 Pegasus 824.702.788 ASELSAN 473.909.126 Tüpraş 438.328.024 Akbank 435.609.174 TAV Havalimanları 342.886.393 Ereğli Demir Çelik 264.458.531 Yapı ve Kredi Bankası 256.643.527 Vakıflar Bankası 245.368.626 İpek Doğal Enerji 235.586.915 Emlak Konut GMYO 209.362.302 Kardemir (D) 200.032.931 İş Bankası (C) 197.399.412 Koza Madencilik 172.877.338 Gübre Fabrikaları 170.541.637 Koç Holding 153.376.407 Arçelik 147.101.639 Anadolu Efes 142.053.433 Doğan Holding 139.694.547 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA