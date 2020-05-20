Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Alkim Kimya 792.343.490

Türk Hava Yolları 435.900.352

Garanti Bankası 408.098.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Alkim Kimya 792.343.490 Türk Hava Yolları 435.900.352 Garanti Bankası 408.098.505 ASELSAN 336.905.711 Pegasus 284.493.942 Bim Mağazalar 275.260.238 Migros Ticaret 263.051.755 Eczacıbaşı İlaç 245.674.317 İş Finansal Kiralama 226.151.194 Emlak Konut GMYO 200.200.442 Akbank 186.647.010 Sasa Polyester 177.456.568 Tüpraş 148.330.427 Kardemir (D) 146.081.375 Güneş Sigorta 118.730.971 TAV Havalimanları 117.639.394 Turkcell 114.724.489 Odaş Elektrik 111.731.089 Hektaş 108.142.578 İş GMYO 96.720.504 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA