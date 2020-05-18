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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Sasa Polyester 880.081.928
Türk Hava Yolları 574.231.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
18.05.2020 14:32 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:32

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Sasa Polyester 880.081.928
Türk Hava Yolları 574.231.362
Alkim Kimya 552.066.329
İş Fin.Kir. 393.656.337
Pegasus 373.191.470
Aselsan 334.989.539
Garanti Bankası 307.484.492
Petkim 173.842.632
Eczacıbaşı İlaç 163.632.379
Emlak Konut GMYO 160.804.386
Bim Mağazalar 158.074.142
Vakıflar Bankası 144.995.388
Alarko GMYO 131.651.480
T. Halk Bankası 129.290.164
MLP Sağlık 125.224.071
Koza Madencilik 117.771.903
Tüpraş 117.287.424
Akbank 112.212.916
Güneş Sigorta 111.135.588
Karsan Otomotiv 110.027.802

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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