Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

ASELSAN 1.027.752.247

Eczacıbaşı İlaç 608.547.066

Garanti Bankası 391.571.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 1.027.752.247 Eczacıbaşı İlaç 608.547.066 Garanti Bankası 391.571.109 Sasa Polyester 309.886.995 Kardemir (D) 237.477.583 Türk Telekom 203.133.267 İpek Doğal Enerji 197.208.999 Bim Mağazalar 197.077.331 İş Finansal Kiralama 193.805.298 Koza Madencilik 184.237.219 Migros Ticaret 177.842.869 Türk Hava Yolları 177.642.112 Gübre Fabrikaları 171.384.737 Akbank 159.443.048 Selçuk Ecza Deposu 159.141.523 Yapı ve Kredi Bankası 133.346.885 Eczacıbaşı Yatırım 133.181.189 İş Bankası (C) 132.212.763 Alkim Kimya 122.564.352 Aksa Enerji 118.053.200 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA