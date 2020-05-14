Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 1.027.752.247
Eczacıbaşı İlaç 608.547.066
Garanti Bankası 391.571.
14.05.2020 14:24 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:24
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|1.027.752.247
|Eczacıbaşı İlaç
|608.547.066
|Garanti Bankası
|391.571.109
|Sasa Polyester
|309.886.995
|Kardemir (D)
|237.477.583
|Türk Telekom
|203.133.267
|İpek Doğal Enerji
|197.208.999
|Bim Mağazalar
|197.077.331
|İş Finansal Kiralama
|193.805.298
|Koza Madencilik
|184.237.219
|Migros Ticaret
|177.842.869
|Türk Hava Yolları
|177.642.112
|Gübre Fabrikaları
|171.384.737
|Akbank
|159.443.048
|Selçuk Ecza Deposu
|159.141.523
|Yapı ve Kredi Bankası
|133.346.885
|Eczacıbaşı Yatırım
|133.181.189
|İş Bankası (C)
|132.212.763
|Alkim Kimya
|122.564.352
|Aksa Enerji
|118.053.200
Kaynak: AA