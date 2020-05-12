Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Eczacıbaşı İlaç 464.380.089
ASELSAN 389.207.344
İş Finansal Kiralama 374.632.
12.05.2020 14:38 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:38
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Eczacıbaşı İlaç
|464.380.089
|ASELSAN
|389.207.344
|İş Finansal Kiralama
|374.632.355
|Migros Ticaret
|334.310.883
|Garanti Bankası
|322.880.217
|Alkim Kimya
|321.672.943
|Kardemir (D)
|285.326.366
|Petkim
|282.478.370
|Koza Madencilik
|199.922.166
|Vakıflar Bankası
|188.682.515
|Bim Mağazalar
|188.360.158
|Odaş Elektrik
|177.470.818
|Akbank
|155.568.161
|İpek Doğal Enerji
|154.899.689
|Türk Hava Yolları
|146.992.198
|Karsan Otomotiv
|123.696.922
|Halkbank
|114.112.847
|Türk Telekom
|110.084.603
|Yapı ve Kredi Bankası
|105.363.621
|Selçuk Ecza Deposu
|104.186.115
Kaynak: AA