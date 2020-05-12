Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Eczacıbaşı İlaç 464.380.089

ASELSAN 389.207.344

İş Finansal Kiralama 374.632.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Eczacıbaşı İlaç 464.380.089 ASELSAN 389.207.344 İş Finansal Kiralama 374.632.355 Migros Ticaret 334.310.883 Garanti Bankası 322.880.217 Alkim Kimya 321.672.943 Kardemir (D) 285.326.366 Petkim 282.478.370 Koza Madencilik 199.922.166 Vakıflar Bankası 188.682.515 Bim Mağazalar 188.360.158 Odaş Elektrik 177.470.818 Akbank 155.568.161 İpek Doğal Enerji 154.899.689 Türk Hava Yolları 146.992.198 Karsan Otomotiv 123.696.922 Halkbank 114.112.847 Türk Telekom 110.084.603 Yapı ve Kredi Bankası 105.363.621 Selçuk Ecza Deposu 104.186.115 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA