Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
11.05.2020 14:32 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:32
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
İş Fin.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|İş Fin.Kir.
|542.745.903
|Kardemir (D)
|436.154.375
|Migros Ticaret
|336.722.802
|Alkim Kimya
|322.464.374
|Garanti Bankası
|319.054.395
|İpek Doğal Enerji
|284.076.632
|Eczacıbaşı İlaç
|219.361.306
|Vakıflar Bankası
|208.624.258
|Petkim
|196.872.722
|T. Halk Bankası
|182.274.653
|Koza Madencilik
|163.772.504
|Sasa Polyester
|149.571.372
|Türk Hava Yolları
|149.444.446
|İş GMYO
|141.066.980
|Aselsan
|119.357.635
|Akbank
|114.516.980
|Güneş Sigorta
|102.883.736
|Yapı ve Kredi Bank.
|88.983.395
|Doğan Holding
|85.166.258
|Koza Altın
|83.641.413
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA