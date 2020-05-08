Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
08.05.2020 14:28 | Son Güncelleme: 08.05.2020 14:28
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kardemir (D) 789.850.064
Garanti Bankası 482.534.328
Sasa Polyester 342.974.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|789.850.064
|Garanti Bankası
|482.534.328
|Sasa Polyester
|342.974.111
|Halkbank
|331.175.635
|Yapı ve Kredi Bankası
|317.661.496
|Vakıflar Bankası
|277.484.899
|Akbank
|240.227.589
|Migros Ticaret
|236.166.859
|Petkim
|212.888.427
|İpek Doğal Enerji
|180.412.139
|Türk Hava Yolları
|170.262.603
|Alkim Kimya
|158.566.611
|Aselsan
|155.201.115
|Şok Marketler
|153.198.176
|Bim Mağazalar
|146.852.552
|İş Bankası (C)
|140.644.652
|Koza Altın
|131.119.341
|Koza Madencilik
|122.581.883
|İş Fin.Kir.
|118.865.365
|Bizim Mağazaları
|94.338.995
Kaynak: AA