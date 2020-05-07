Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
07.05.2020 14:24 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:24
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kardemir (D) 973.409.875
Garanti Bankası 445.999.655
Türk Hava Yolları 441.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|973.409.875
|Garanti Bankası
|445.999.655
|Türk Hava Yolları
|441.191.937
|Güneş Sigorta
|297.179.648
|Petkim
|269.774.265
|Migros Ticaret
|267.175.630
|ASELSAN
|243.440.154
|Ereğli Demir Çelik
|236.996.745
|Sasa Polyester
|234.377.925
|İpek Doğal Enerji
|196.984.715
|İş Finansal Kiralama
|195.953.291
|Şok Marketler
|172.397.943
|Yapı ve Kredi Bankası
|170.718.160
|Pegasus
|150.000.644
|Koza Madencilik
|127.263.744
|Doğan Holding
|121.097.825
|Koza Altın
|120.503.718
|Tüpraş
|111.301.234
|Akbank
|106.055.393
|Odaş Elektrik
|94.554.898
Kaynak: AA