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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
07.05.2020 14:24 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:24

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kardemir (D) 973.409.875
Garanti Bankası 445.999.655
Türk Hava Yolları 441.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kardemir (D) 973.409.875
Garanti Bankası 445.999.655
Türk Hava Yolları 441.191.937
Güneş Sigorta 297.179.648
Petkim 269.774.265
Migros Ticaret 267.175.630
ASELSAN 243.440.154
Ereğli Demir Çelik 236.996.745
Sasa Polyester 234.377.925
İpek Doğal Enerji 196.984.715
İş Finansal Kiralama 195.953.291
Şok Marketler 172.397.943
Yapı ve Kredi Bankası 170.718.160
Pegasus 150.000.644
Koza Madencilik 127.263.744
Doğan Holding 121.097.825
Koza Altın 120.503.718
Tüpraş 111.301.234
Akbank 106.055.393
Odaş Elektrik 94.554.898
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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