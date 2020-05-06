Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
06.05.2020 14:30 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:30
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kardemir (D) 573.115.539
Garanti Bankası 365.323.795
ASELSAN 307.321.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|573.115.539
|Garanti Bankası
|365.323.795
|ASELSAN
|307.321.258
|Güneş Sigorta
|263.119.910
|Migros Ticaret
|215.305.203
|Koza Madencilik
|213.949.543
|Türk Hava Yolları
|207.323.306
|İpek Doğal Enerji
|203.704.932
|Petkim
|196.290.129
|Koza Altın
|182.116.919
|Karsan Otomotiv
|170.320.874
|Odaş Elektrik
|170.252.325
|Vestel
|152.857.863
|Akbank
|128.365.618
|Yapı ve Kredi Bankası
|125.539.796
|Pegasus
|111.662.361
|Tüpraş
|110.852.074
|Sasa Polyester
|102.857.153
|Vakıflar Bankası
|94.825.054
|Ereğli Demir Çelik
|90.193.457
Kaynak: AA