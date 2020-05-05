HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
05.05.2020 14:26 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:26

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 439.200.287
Kardemir (D) 343.643.204
Sasa Polyester 319.795.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 439.200.287
Kardemir (D) 343.643.204
Sasa Polyester 319.795.287
Pegasus 283.081.024
Türk Hava Yolları 236.947.702
ASELSAN 187.421.244
Doğan Holding 164.396.329
Güneş Sigorta 155.388.017
Akbank 152.960.594
Yapı ve Kredi Bankası 124.782.019
Karsan Otomotiv 115.307.362
İpek Doğal Enerji 113.038.759
Vakıflar Bankası 111.183.974
İş Bankası (C) 108.936.262
Tüpraş 106.285.579
Odaş Elektrik 87.346.397
Koza Madencilik 85.325.887
Hektaş 84.804.983
Petkim 82.099.102
Türk Telekom 77.723.120
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Maskeler yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak Ekonomi
Maskeler yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar Ekonomi
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Kamu Denetçiliği Kurumu, Çiftlik Bank'ın ardından gündeme gelen Kazbank hakkında inceleme başlattı Ekonomi
Kamu Denetçiliği Kurumu, Çiftlik Bank'ın ardından gündeme gelen Kazbank hakkında inceleme başlattı
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor Ekonomi
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
Son Dakika: Tüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecek Ekonomi
Son Dakika: Tüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecek
ABD'nin perakende devlerinden J.Crew, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı Ekonomi
ABD'nin perakende devlerinden J.Crew, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
Açılmaya hazırlanan AVM'lerin işleyiş haritası çizildi! Yetkili isim tek tek anlattı
Açılmaya hazırlanan AVM'lerin işleyiş haritası çizildi! Yetkili isim tek tek anlattı
Dünyanın en zengin kraliyet aileleri! Zirvede Kral Salman var
Dünyanın en zengin kraliyet aileleri! Zirvede Kral Salman var
Benzine 5 kuruş daha zam geliyor
Benzine 5 kuruş daha zam geliyor
Bu yıl için bakliyat ve hububat alım fiyatları belli oldu
Bu yıl için bakliyat ve hububat alım fiyatları belli oldu
Güne yükselişle başlayan dolar 7,05'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,05'ten işlem görüyor
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
Yükselişini sürdüren gram altın 386 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren gram altın 386 liradan işlem görüyor
Starbucks ABD'deki mağazaların yüzde 85'ini gelecek hafta açacak
Starbucks ABD'deki mağazaların yüzde 85'ini gelecek hafta açacak
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi
Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi
Hazine 8 milyar 834 milyon lira borçlandı
Hazine 8 milyar 834 milyon lira borçlandı
Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi
Nisan ayında en fazla ihracatı kimya sektörü yaptı
Nisan ayında en fazla ihracatı kimya sektörü yaptı
Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı
Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı
Polonya, Rus gazına olan bağlılığını azaltacak Baltık boru hattı projesi için İtalyan şirketle anlaşma imzaladı
Polonya, Rus gazına olan bağlılığını azaltacak Baltık boru hattı projesi için İtalyan şirketle anlaşma imzaladı
Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor
Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor
İBB'den askıda fatura uygulaması! İhtiyaç sahiplerinin faturasını hayırseverler ödeyecek
İBB'den askıda fatura uygulaması! İhtiyaç sahiplerinin faturasını hayırseverler ödeyecek
Son dakika: Motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geliyor
Son dakika: Motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geliyor
Haftanın ilk gününde yükselişini sürdüren gram altın, 386 liradan işlem görüyor
Haftanın ilk gününde yükselişini sürdüren gram altın, 386 liradan işlem görüyor
Mayıs ayında kiralara en fazla %12,66 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Mayıs ayında kiralara en fazla %12,66 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Haftaya düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 7,04'ten işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 7,04'ten işlem görüyor
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ozan Güven Ajda Pekkan Gülben Ergen Acun Ilıcalı
Spor Can Bartu Ersun Yanal Fatih Terim Loris Karius Nenad Bjelica
Daha Fazla Mayıs Ankara Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 14:54:39. #1.15#
title