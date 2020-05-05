Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
05.05.2020 14:26 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:26
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 439.200.287
Kardemir (D) 343.643.204
Sasa Polyester 319.795.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|439.200.287
|Kardemir (D)
|343.643.204
|Sasa Polyester
|319.795.287
|Pegasus
|283.081.024
|Türk Hava Yolları
|236.947.702
|ASELSAN
|187.421.244
|Doğan Holding
|164.396.329
|Güneş Sigorta
|155.388.017
|Akbank
|152.960.594
|Yapı ve Kredi Bankası
|124.782.019
|Karsan Otomotiv
|115.307.362
|İpek Doğal Enerji
|113.038.759
|Vakıflar Bankası
|111.183.974
|İş Bankası (C)
|108.936.262
|Tüpraş
|106.285.579
|Odaş Elektrik
|87.346.397
|Koza Madencilik
|85.325.887
|Hektaş
|84.804.983
|Petkim
|82.099.102
|Türk Telekom
|77.723.120
Kaynak: AA