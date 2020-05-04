Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
04.05.2020 14:34 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:34
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 345.234.510
ASELSAN 233.908.390
Türk Hava Yolları 211.740.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|345.234.510
|ASELSAN
|233.908.390
|Türk Hava Yolları
|211.740.589
|İpek Doğal Enerji
|168.998.307
|Tüpraş
|164.883.991
|Koza Altın
|150.646.759
|Odaş Elektrik
|148.769.641
|Hektaş
|147.922.121
|Akbank
|146.159.854
|Koza Madencilik
|143.328.600
|Doğan Holding
|112.625.044
|Güneş Sigorta
|105.852.954
|Yapı ve Kredi Bankası
|104.600.939
|Petkim
|97.336.658
|Migros Ticaret
|93.129.759
|Türk Telekom
|80.769.972
|Ereğli Demir Çelik
|78.740.946
|Arçelik
|78.109.278
|Eczacıbaşı İlaç
|74.185.990
|Şok Marketler
|70.673.405
Kaynak: AA