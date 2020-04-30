Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Garanti Bankası 775.471.473

Türk Hava Yolları 373.259.904

Petkim 339.560.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 775.471.473 Türk Hava Yolları 373.259.904 Petkim 339.560.377 ASELSAN 330.858.197 Tüpraş 197.732.586 Migros Ticaret 192.217.730 Yapı ve Kredi Bankası 152.221.992 Odaş Elektrik 148.285.729 Akbank 134.580.453 Vakıflar Bankası 133.741.664 İş Bankası (C) 130.145.218 İş Finansal Kiralama 129.097.608 MLP Sağlık 125.327.905 Şok Marketler 121.388.521 Koç Holding 119.951.661 Ereğli Demir Çelik 112.104.738 Eczacıbaşı İlaç 90.407.826 Anadolu Efes 90.086.594 Hektaş 85.682.522 Halkbank 83.777.526 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA