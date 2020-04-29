Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Migros Ticaret 610.155.339
Türk Hava Yolları 300.220.
29.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:26
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Migros Ticaret
|610.155.339
|Türk Hava Yolları
|300.220.290
|MLP Sağlık
|268.801.893
|Petkim
|254.052.609
|Garanti Bankası
|252.228.859
|Eczacıbaşı İlaç
|246.755.399
|Odaş Elektrik
|230.842.482
|Şok Marketler
|217.481.764
|Aselsan
|170.659.366
|Turkcell
|150.115.886
|Sasa Polyester
|142.485.723
|Tüpraş
|138.255.047
|Türk Telekom
|118.705.864
|Bim Mağazalar
|115.587.446
|Akbank
|98.991.597
|İş Fin.Kir.
|91.240.795
|Hektaş
|86.979.019
|Güneş Sigorta
|85.212.137
|İş GMYO
|84.480.696
|Anadolu Cam
|84.462.404
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA