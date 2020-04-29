Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi

Migros Ticaret 610.155.339

Türk Hava Yolları 300.220.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Migros Ticaret 610.155.339 Türk Hava Yolları 300.220.290 MLP Sağlık 268.801.893 Petkim 254.052.609 Garanti Bankası 252.228.859 Eczacıbaşı İlaç 246.755.399 Odaş Elektrik 230.842.482 Şok Marketler 217.481.764 Aselsan 170.659.366 Turkcell 150.115.886 Sasa Polyester 142.485.723 Tüpraş 138.255.047 Türk Telekom 118.705.864 Bim Mağazalar 115.587.446 Akbank 98.991.597 İş Fin.Kir. 91.240.795 Hektaş 86.979.019 Güneş Sigorta 85.212.137 İş GMYO 84.480.696 Anadolu Cam 84.462.404 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA