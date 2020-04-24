Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi

Eczacıbaşı İlaç 489.399.033

Garanti Bankası 429.489.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Eczacıbaşı İlaç 489.399.033 Garanti Bankası 429.489.808 Sasa Polyester 335.039.864 Güneş Sigorta 315.486.405 Petkim 301.119.812 Şok Marketler 281.555.228 Aselsan 259.571.704 Türk Hava Yolları 218.075.915 Koza Madencilik 197.350.155 Tekfen Holding 182.650.629 Turkcell 156.434.059 Akbank 136.407.740 Tüpraş 136.236.513 İpek Doğal Enerji 134.895.072 Koza Altın 131.700.762 Türk Telekom 129.644.459 Doğan Holding 126.443.121 Migros Ticaret 123.894.367 MLP Sağlık 120.373.146 İş Bankası (C) 100.485.060 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA