Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şok Marketler 347.387.936
Garanti Bankası 344.177.801
Doğan Holding 230.606.
22.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:58
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şok Marketler
|347.387.936
|Garanti Bankası
|344.177.801
|Doğan Holding
|230.606.998
|Türk Hava Yolları
|230.173.977
|Eczacıbaşı İlaç
|226.968.495
|ASELSAN
|220.611.245
|Migros Ticaret
|193.791.346
|Bizim Mağazaları
|180.531.727
|İş Finansal Kiralama
|158.847.010
|Deva Holding
|147.562.558
|Karsan Otomotiv
|144.358.916
|Petkim
|127.891.478
|Güneş Sigorta
|125.901.731
|Turkcell
|120.800.931
|Hektaş
|120.607.290
|Ülker Bisküvi
|119.013.265
|Tüpraş
|118.741.519
|Akbank
|111.983.030
|Koza Altın
|107.594.100
|Yapı ve Kredi Bankası
|106.665.902
Kaynak: AA