Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Odaş Elektrik 363.121.667
Garanti Bankası 357.377.078
Türk Hava Yolları 341.
21.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:26
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Odaş Elektrik
|363.121.667
|Garanti Bankası
|357.377.078
|Türk Hava Yolları
|341.675.238
|ASELSAN
|340.034.447
|İş Finansal Kiralama
|333.204.298
|Migros Ticaret
|167.214.292
|Eczacıbaşı İlaç
|150.949.099
|Tüpraş
|136.794.005
|Kardemir (D)
|130.112.411
|Güneş Sigorta
|125.178.812
|Petkim
|114.412.131
|Yapı ve Kredi Bankası
|109.873.893
|İpek Doğal Enerji
|100.888.362
|Koza Altın
|100.117.250
|Koza Madencilik
|94.979.280
|Akbank
|92.855.805
|Ereğli Demir Çelik
|86.827.555
|Bizim Mağazaları
|79.872.613
|Soda Sanayii
|77.605.012
|İş GMYO
|70.343.521
Kaynak: AA