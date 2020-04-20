Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Garanti Bankası 468.328.825

Türk Hava Yolları 408.298.284

ASELSAN 397.993.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 468.328.825 Türk Hava Yolları 408.298.284 ASELSAN 397.993.018 İş Finansal Kiralama 319.690.267 Migros Ticaret 245.232.011 Güneş Sigorta 209.352.799 Petkim 207.201.073 Yapı ve Kredi Bankası 160.998.778 Kardemir (D) 135.093.210 Akbank 129.643.458 Vakıflar Bankası 119.348.668 Karsan Otomotiv 115.166.585 Ereğli Demir Çelik 109.784.479 Doğuş Otomotiv 102.933.356 Odaş Elektrik 99.051.698 Koza Altın 98.719.922 Tüpraş 96.106.394 Turkcell 95.762.885 Türk Telekom 95.761.071 Koza Madencilik 91.806.044 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA