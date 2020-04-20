Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 468.328.825
Türk Hava Yolları 408.298.284
ASELSAN 397.993.
20.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 20.04.2020 14:26
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|468.328.825
|Türk Hava Yolları
|408.298.284
|ASELSAN
|397.993.018
|İş Finansal Kiralama
|319.690.267
|Migros Ticaret
|245.232.011
|Güneş Sigorta
|209.352.799
|Petkim
|207.201.073
|Yapı ve Kredi Bankası
|160.998.778
|Kardemir (D)
|135.093.210
|Akbank
|129.643.458
|Vakıflar Bankası
|119.348.668
|Karsan Otomotiv
|115.166.585
|Ereğli Demir Çelik
|109.784.479
|Doğuş Otomotiv
|102.933.356
|Odaş Elektrik
|99.051.698
|Koza Altın
|98.719.922
|Tüpraş
|96.106.394
|Turkcell
|95.762.885
|Türk Telekom
|95.761.071
|Koza Madencilik
|91.806.044
Kaynak: AA